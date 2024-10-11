«Человек задыхается»: Кашель по утрам оказался симптомом фатальных проблем с сердцем

Если вы часто кашляете по утрам, то, возможно, пора обратиться к врачам и провести обследование. Дело в том, что негативное состояние может возникнуть из-за серьёзного недуга — сердечной недостаточности. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

«Если в районе 4-6 утра человек начинает задыхаться от кашля, вынужден сесть, опустить ноги и только тогда ему становится легче — это сердечный кашель, сердечная астма и признак сердечной недостаточности», — отметил кандидат медицинских наук.

Кроме того, собеседник «Москвы 24» подчеркнул, что утренний кашель также характерен для курильщиков. По словам эксперта, табак раздражает слизистую. Человеку приходится откашливаться, чтобы очистить бронхи.