«Человек задыхается»: Кашель по утрам оказался симптомом фатальных проблем с сердцем
Врач Кондрахин: Кашель по утрам может быть признаком сердечной недостаточности
Если вы часто кашляете по утрам, то, возможно, пора обратиться к врачам и провести обследование. Дело в том, что негативное состояние может возникнуть из-за серьёзного недуга — сердечной недостаточности. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.
«Если в районе 4-6 утра человек начинает задыхаться от кашля, вынужден сесть, опустить ноги и только тогда ему становится легче — это сердечный кашель, сердечная астма и признак сердечной недостаточности», — отметил кандидат медицинских наук.
Кроме того, собеседник «Москвы 24» подчеркнул, что утренний кашель также характерен для курильщиков. По словам эксперта, табак раздражает слизистую. Человеку приходится откашливаться, чтобы очистить бронхи.
Ранее пульмонолог рассказала, почему кашель может не проходить годами. По словам эксперта, остаточный эффект может наблюдаться у людей с болезнями ЖКТ.
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