Врач рассказал, какие болезни обостряются зимой

Зимой из-за недостатка солнца и плохой погоды могут обостряться некоторые заболевания. В частности, следует внимательнее отнестись к своему здоровью людям с бронхиальной астмой. Холодный воздух провоцирует спазм бронхов, рассказал врач-терапевт Александр Лаврищев в беседе с «Вечерней Москвой».

В осенне-зимний период растёт число больных пневмонией. Это связано с большой распространённостью вирусных инфекций. Также хуже протекает ишемическая болезнь сердца (стенокардия), отметил врач. Холод может приводить к спазму сердечных артерий.

Ещё один недуг, который может обостриться зимой, это болезни суставов. Правда, если пациенты правильно лечатся, то колебания должны быть незначительны. Кроме того, из-за дефицита солнечного света у человека возникает сезонное аффективное расстройство. Данное расстройство легко лечится при помощи ламп для светотерапии или медикаментозно.

Доктор подчеркнул, что, если ваше самочувствие ухудшилось зимой, стоит сходить к специалисту и провериться. Он напомнил, что в наши дни медицина позволяет взять под контроль даже самые серьёзные болезни.