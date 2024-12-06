Врач рассказал, какие болезни обостряются зимой
Врач Лаврищев: Зимой могут обостриться бронхиальная астма и пневмония
Зимой из-за недостатка солнца и плохой погоды могут обостряться некоторые заболевания. В частности, следует внимательнее отнестись к своему здоровью людям с бронхиальной астмой. Холодный воздух провоцирует спазм бронхов, рассказал врач-терапевт Александр Лаврищев в беседе с «Вечерней Москвой».
В осенне-зимний период растёт число больных пневмонией. Это связано с большой распространённостью вирусных инфекций. Также хуже протекает ишемическая болезнь сердца (стенокардия), отметил врач. Холод может приводить к спазму сердечных артерий.
Ещё один недуг, который может обостриться зимой, это болезни суставов. Правда, если пациенты правильно лечатся, то колебания должны быть незначительны. Кроме того, из-за дефицита солнечного света у человека возникает сезонное аффективное расстройство. Данное расстройство легко лечится при помощи ламп для светотерапии или медикаментозно.
Доктор подчеркнул, что, если ваше самочувствие ухудшилось зимой, стоит сходить к специалисту и провериться. Он напомнил, что в наши дни медицина позволяет взять под контроль даже самые серьёзные болезни.
Укрепить иммунитет и облегчить состояние во время простуды в осенне-зимний период можно при помощи чаёв. Открывает топ лучших напитков чай с имбирём и лимоном. Он не только обогатит витамином C, но и поможет справиться с воспалительными процессами. Не менее полезными будут и травяные чаи с ромашкой, шалфеем и мятой, которые облегчают дыхание и успокаивают нервы. В борьбе с бактериями поможет чай с прополисом.