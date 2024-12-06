«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 17:47

Врач рассказал, какие болезни обостряются зимой

Врач Лаврищев: Зимой могут обостриться бронхиальная астма и пневмония

Зимой из-за недостатка солнца и плохой погоды могут обостряться некоторые заболевания. В частности, следует внимательнее отнестись к своему здоровью людям с бронхиальной астмой. Холодный воздух провоцирует спазм бронхов, рассказал врач-терапевт Александр Лаврищев в беседе с «Вечерней Москвой».

В осенне-зимний период растёт число больных пневмонией. Это связано с большой распространённостью вирусных инфекций. Также хуже протекает ишемическая болезнь сердца (стенокардия), отметил врач. Холод может приводить к спазму сердечных артерий.

Ещё один недуг, который может обостриться зимой, это болезни суставов. Правда, если пациенты правильно лечатся, то колебания должны быть незначительны. Кроме того, из-за дефицита солнечного света у человека возникает сезонное аффективное расстройство. Данное расстройство легко лечится при помощи ламп для светотерапии или медикаментозно.

Идите в баню! Россиянам рассказали про целебные свойства парилки
Идите в баню! Россиянам рассказали про целебные свойства парилки

Доктор подчеркнул, что, если ваше самочувствие ухудшилось зимой, стоит сходить к специалисту и провериться. Он напомнил, что в наши дни медицина позволяет взять под контроль даже самые серьёзные болезни.

Укрепить иммунитет и облегчить состояние во время простуды в осенне-зимний период можно при помощи чаёв. Открывает топ лучших напитков чай с имбирём и лимоном. Он не только обогатит витамином C, но и поможет справиться с воспалительными процессами. Не менее полезными будут и травяные чаи с ромашкой, шалфеем и мятой, которые облегчают дыхание и успокаивают нервы. В борьбе с бактериями поможет чай с прополисом.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar