Идите в баню! Россиянам рассказали про целебные свойства парилки

Баня для русского человека — это не просто место, чтобы помыться, а целая церемония, оказывающая сильное влияние как на физическое, так и на эмоциональное состояние. Об этом рассказала практикующий психолог Марина Роднова.

«Высокие температура и влажность воздуха в бане способствуют расширению сосудов, улучшению кровообращения и ускорению обмена веществ. Как результат расслабление и снятие мышечных спазмов», — отметила эксперт.