Идите в баню! Россиянам рассказали про целебные свойства парилки
Психолог Роднова заявила, что баня полезна для психики и иммунитета
Баня для русского человека — это не просто место, чтобы помыться, а целая церемония, оказывающая сильное влияние как на физическое, так и на эмоциональное состояние. Об этом рассказала практикующий психолог Марина Роднова.
«Высокие температура и влажность воздуха в бане способствуют расширению сосудов, улучшению кровообращения и ускорению обмена веществ. Как результат расслабление и снятие мышечных спазмов», — отметила эксперт.
По её словам, маленькое, тёмное и тёплое помещение парилки оказывает благоприятное воздействие на психику, успокаивает нервы и способствует выработке эндорфинов и снижению кортизола. Кроме того, баня укрепляет иммунную систему организма. В свою очередь, треск дров, ароматы и пар могут довести человека до состояния медитации, уверена собеседница «Газеты.ru».
Kandinsky 3.1 / Life.ru