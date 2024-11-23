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23 ноября, 13:23

Идите в баню! Россиянам рассказали про целебные свойства парилки

Психолог Роднова заявила, что баня полезна для психики и иммунитета

Баня для русского человека — это не просто место, чтобы помыться, а целая церемония, оказывающая сильное влияние как на физическое, так и на эмоциональное состояние. Об этом рассказала практикующий психолог Марина Роднова.

«Высокие температура и влажность воздуха в бане способствуют расширению сосудов, улучшению кровообращения и ускорению обмена веществ. Как результат расслабление и снятие мышечных спазмов», — отметила эксперт.

По её словам, маленькое, тёмное и тёплое помещение парилки оказывает благоприятное воздействие на психику, успокаивает нервы и способствует выработке эндорфинов и снижению кортизола. Кроме того, баня укрепляет иммунную систему организма. В свою очередь, треск дров, ароматы и пар могут довести человека до состояния медитации, уверена собеседница «Газеты.ru».

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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