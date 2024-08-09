Кишит бактериями: Врач объяснила, почему опасно держать баню-бочку на участке

Несмотря на все преимущества бани-бочки перед стационарным строением с печкой и парной, этот вариант обладает одним серьёзным недостатком, оказывающим негативное влияние на здоровье отдыхающих. Речь идёт о компактных размерах, которые ухудшают просушивание бани после использования и превращают её в место обитания болезнетворных микроорганизмов, рассказала Life.ru дерматолог Александра Филёва.

В тёплой, влажной среде хорошо размножаются бактерии, которые вызывают кожные, мочеполовые, кишечные инфекции. Также в бане можно заразиться грибковыми заболеваниями, вирусом папилломы человека. При этом надо учитывать, что баня-бочка более компактная, хуже проветривается и просушивается, поэтому бактериям обитать в ней будет гораздо комфортнее, чем в стационарной бане

Специалист дала несколько простых советов, которые помогут провести банный день лишь с пользой для организма. Во-первых, в парной, помывочной и даже комнате отдыха нужно находиться в тапочках. Во-вторых, не стоит садиться и ложиться на полки без использования полотенца. В-третьих, ни в коем случае нельзя брать с собой алкогольные напитки, которые перегружают сердечно-сосудистую систему и повышают риск инсульта или инфаркта. Вместо них лучше насладиться несладким квасом, морсом или травяным чаем, заключила Филёва.