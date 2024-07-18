Россиянам объяснили, можно ли ходить в баню летом: есть два неочевидных плюса Врач Демьяновская: Баня летом помогает активнее выводить токсины 18 июля, 11:25 Баня летом помогает активнее выводить токсины. Обложка © Freepik.com

Многие считают баню скорее "зимним" ритуалом, поскольку летом и так жарко, и нет никакого желания подвергать себя ещё более высоким температурам. Однако у парения летом есть несколько неочевидных плюсов. О них Life.ru рассказала невролог, врач — эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

Летняя баня или сауна — это отличная тренировка для адаптации к высокой температуре воздуха. При отсутствии противопоказаний можно после парения искупаться в прохладном водоёме или провести прохладное обливание в целях закаливания. Кроме того, в жару токсины активнее выводятся через кожу, поэтому регулярное посещение бани будет полезно для глубокой очистки всех слоев эпидермиса. Ещё один, возможно, неочевидный, плюс: переносить летний зной после бани становится намного легче. Екатерина Демьяновская Невролог, врач — эксперт лаборатории "Гемотест"

Особенных правил для парения летом нет, главное — внимательно прислушиваться к своему самочувствию. Врач советует сначала адаптироваться к высокой температуре — посидеть несколько минут в предбаннике. Затем сделать короткий (на 2–3 минуты) заход в парную и обязательно окунуться в купель или принять душ. Последующие заходы можно делать чуть дольше — в зависимости от ваших субъективных ощущений.

Также в бане очень важно соблюдать питьевой режим. Во время парения организм теряет большое количество влаги, а с ней и электролиты, в основном натрий. Чтобы избежать обезвоживания и нарушений электролитного баланса, с собой следует взять чистую питьевую или минеральную воду, напиток из шиповника или травяной чай. В бане ими лучше утолять жажду после выхода из парилки, а в сауне — до захода в неё, посоветовала Демьяновская.

А вот от спиртных напитков лучше отказаться. Они увеличивают нагрузку на сердце, а это, в свою очередь, может привести к гипертоническому кризу и даже инфаркту миокарда или инсульту. Также следует учитывать общие противопоказания к банным процедурам: это любые заболевания в острой фазе, диарея, злокачественные новообразования, хронические гепатиты, прогрессирующая варикозная болезнь и некоторые другие состояния, о которых подробно расскажет лечащий врач.

Кстати, зарубежные учёные выяснили, что жизненные показатели, настроение и самочувствие улучшаются после посещения бани. А ещё регулярные банные процедуры могут принести пользу людям с депрессией. С этим утверждением согласны и в России — подобные эксперименты проводились и у нас в стране.

Авторы Андрей Горяничев