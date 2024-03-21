Любителей попариться в бане предупредили о риске возникновения геморроя

Геморрой может возникать по самым неожиданным, казалось бы, причинам, включая посещение саун и бань, сообщил "Газете.ru" врач-колопроктолог Константин Овчинников. По его словам, геморрой — это социально значимая болезнь, которую могут спровоцировать множество факторов.

"Многие наверняка слышали про взаимосвязь между геморроем и беременностью, а также малоподвижным образом жизни или, наоборот, тяжёлой физической нагрузкой. Это действительно правда. У беременных женщин по мере роста плода возрастает нагрузка на внутренние органы, в том числе и на органы малого таза, что часто связано с расширением сосудов прямой кишки и образованием геморроидальных узлов", — пояснил Овчинников.

Частенько этой болезнью страдают офисные сотрудники, которые проводят большую часть времени в положении сидя. По этой же причине "достаётся" водителям и тем, кто любит посидеть в кресле перед телевизором. Причина в том, что сидячий образ жизни провоцирует застойные процессы в малом тазу, снижение тонуса сосудов, развитие геморроя и простатита у мужчин.

Чтобы этого не произошло, врач советует почаще бегать, ходить, заниматься плаванием и гимнастикой. А вот с гирями и гантелями нужно быть осторожнее, особенно тем, у кого уже есть геморрой или явные симптомы болезни. В этом случае высокая физическая нагрузка может вызвать застой крови в малом тазу, спровоцировав появление болезненных шишек в заднем проходе.

Среди неочевидных факторов, провоцирующих болезнь, кроме саун и бань, эксперт назвал избыточный вес и злоупотребление алкоголем. Полные люди страдают нарушением кровообращения, особенно в нижних конечностях и малом тазу. А алкоголь расширяет сосуды и повышает кровоток, из-за чего в венах таза растёт давление. У мужчин длительное воспаление простаты приводит к отёку геморроидальных узлов.