Баню назвали эффективным средством в борьбе с депрессией

Жизненные показатели, настроение и самочувствие улучшаются после посещения бани. Согласно исследованию американских учёных, регулярные банные процедуры могут принести пользу людям с депрессией. С этим утверждением согласны и в России — подобные эксперименты в РФ проводились, пишет РИАМО.

"Мы замеряли давление, температуру тела и сатурацию у людей до парения в банном чане и после него. После процедуры мы зафиксировали нормализацию давления, улучшение насыщения организма кислородом и нормализацию температуры тела", — рассказала журналистам директор компании по производству гигантских банных чаш Екатерина Карпекина.

Благодаря общему расслаблению организма и ускорению процесса терморегуляции в бане симптомы депрессии притупляются. Кроме того, горячая вода и гидромассаж способствуют выделению эндорфинов — гормонов счастья, которые улучшают настроение, заключила эксперт.