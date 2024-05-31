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Регион
31 мая, 14:22

Баню назвали эффективным средством в борьбе с депрессией

Эксперт Карпекина: Посещение бани помогает бороться с депрессией

Посещение бани помогает бороться с депрессией. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Poznyakov

Посещение бани помогает бороться с депрессией. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Poznyakov

Жизненные показатели, настроение и самочувствие улучшаются после посещения бани. Согласно исследованию американских учёных, регулярные банные процедуры могут принести пользу людям с депрессией. С этим утверждением согласны и в России — подобные эксперименты в РФ проводились, пишет РИАМО.

"Мы замеряли давление, температуру тела и сатурацию у людей до парения в банном чане и после него. После процедуры мы зафиксировали нормализацию давления, улучшение насыщения организма кислородом и нормализацию температуры тела", — рассказала журналистам директор компании по производству гигантских банных чаш Екатерина Карпекина.

Благодаря общему расслаблению организма и ускорению процесса терморегуляции в бане симптомы депрессии притупляются. Кроме того, горячая вода и гидромассаж способствуют выделению эндорфинов — гормонов счастья, которые улучшают настроение, заключила эксперт.

Любителей попариться в бане предупредили о риске возникновения геморроя
Любителей попариться в бане предупредили о риске возникновения геморроя

Ранее Life.ru рассказывал, что китайская компания строит баню в Петербурге, чтобы оттуда вести прямые трансляции. Питерский основатель проекта уточнил, что китайцы готовят целое реалити-шоу.

Николай Рюмин
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