Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 14:51

"Будут париться и вести беседы": Китайцы строят в баню в Петербурге, чтобы запустить реалити-шоу

SHOT: Китайская компания строит баню в Петербурге, чтобы оттуда вести трансляции

Стриминговая компания из Китая строит в Санкт-Петербурге баню, чтобы вести оттуда онлайн-трансляции. Люди будут париться и разговаривать за столом, а их в это время будут снимать на камеру, сообщает SHOT.

Заключивший договор с китайской компанией бизнесмен рассказал телеграм-каналу, что его менеджеры сами связались с фирмой. Однако они не надеялись получить обратную связь. Когда получили ответ, то растерялись, так как не знали, как перевести иероглифы. В итоге им на помощь пришёл юрист со знанием китайского. Питерский бизнесмен уже подписал первый договор о сотрудничестве со стриминговой компанией из Поднебесной. Для китайцев главное условие — возможность в прямом эфире следить за банными процедурами россиян.

Питерский основатель проекта уточнил, что китайцы готовят целое реалити-шоу. Они будут угадывать, как долго россиянин продержится в бане, а также что обсуждают люди за столом. Основная цель мероприятия — заработать денег на просмотрах и пожертвованиях. Вход в баню будет бесплатным для тех, кто готов участвовать в таком шоу.

Любителей попариться в бане предупредили о риске возникновения геморроя
Любителей попариться в бане предупредили о риске возникновения геморроя

А ранее Life.ru писал, что предприниматель из Златоуста в Челябинской области оставил бизнес и начал делать бани для бойцов СВО. Деньги собирают жители региона. Предполагается, что бани будут оборудованы парной, душевой и стиральной машиной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Китай
  • Общество
  • Только на Life
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров