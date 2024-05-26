"Будут париться и вести беседы": Китайцы строят в баню в Петербурге, чтобы запустить реалити-шоу

Стриминговая компания из Китая строит в Санкт-Петербурге баню, чтобы вести оттуда онлайн-трансляции. Люди будут париться и разговаривать за столом, а их в это время будут снимать на камеру, сообщает SHOT.

Заключивший договор с китайской компанией бизнесмен рассказал телеграм-каналу, что его менеджеры сами связались с фирмой. Однако они не надеялись получить обратную связь. Когда получили ответ, то растерялись, так как не знали, как перевести иероглифы. В итоге им на помощь пришёл юрист со знанием китайского. Питерский бизнесмен уже подписал первый договор о сотрудничестве со стриминговой компанией из Поднебесной. Для китайцев главное условие — возможность в прямом эфире следить за банными процедурами россиян.

Питерский основатель проекта уточнил, что китайцы готовят целое реалити-шоу. Они будут угадывать, как долго россиянин продержится в бане, а также что обсуждают люди за столом. Основная цель мероприятия — заработать денег на просмотрах и пожертвованиях. Вход в баню будет бесплатным для тех, кто готов участвовать в таком шоу.