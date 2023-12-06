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Регион
Опубликовано 5 декабря 2023, 21:23
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Предприниматель из Златоуста оставил бизнес и начал делать бани для бойцов СВО

SHOT: Отец военнослужащего из Златоуста делает мобильные бани для бойцов СВО

Предприниматель из Златоуста Челябинской области запустил производство мобильных бань для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Денежные средства для их строительства собирают жители региона. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Предприниматель из Златоуста Радик Закиров, проводивший сына на СВО, делает мобильные бани для бойцов. Видео © Telegram / SHOT

Радик Закиров проводил сына на СВО, после чего оставил свой строительный бизнес и начал изготавливать бани-прицепы. В его планах — обеспечить парными 90-ю танковую дивизию, а потом и другие подразделения.

Военнослужащие тестируют мобильные бани, произведённые предпринимателем из Златоуста. Видео © Telegram / SHOT

Изготовлено уже пять передвижных бань, на производство каждой уходит около месяца. Мобильный комплекс оборудован парной, душевой и стиральной машиной. Для бойцов там есть всё необходимое: мыло, бритвенные наборы, ковши и веники, полотенца. По словам предпринимателя, при наличии возможности баня подключается к водоснабжению и электричеству, но может работать и по старинке.

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А ранее волонтёров за помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции (СВО), и их близким поблагодарил президент РФ Владимир Путин. По его словам, волонтёрством занимается четверть населения России.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Лариса Сафронова
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