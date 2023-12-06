Предприниматель из Златоуста оставил бизнес и начал делать бани для бойцов СВО

Предприниматель из Златоуста Челябинской области запустил производство мобильных бань для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Денежные средства для их строительства собирают жители региона. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Предприниматель из Златоуста Радик Закиров, проводивший сына на СВО, делает мобильные бани для бойцов. Видео © Telegram / SHOT

Радик Закиров проводил сына на СВО, после чего оставил свой строительный бизнес и начал изготавливать бани-прицепы. В его планах — обеспечить парными 90-ю танковую дивизию, а потом и другие подразделения.

Военнослужащие тестируют мобильные бани, произведённые предпринимателем из Златоуста. Видео © Telegram / SHOT

Изготовлено уже пять передвижных бань, на производство каждой уходит около месяца. Мобильный комплекс оборудован парной, душевой и стиральной машиной. Для бойцов там есть всё необходимое: мыло, бритвенные наборы, ковши и веники, полотенца. По словам предпринимателя, при наличии возможности баня подключается к водоснабжению и электричеству, но может работать и по старинке.