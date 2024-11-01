Врач развеял популярный миф о пользе бани
Врач Кондрахин заявил, что баня не лечит от всех болезней
Чтобы защитить свой организм от простуды, многие прибегают к известному народному методу — бане. Согласно народным поверьям, она укрепляет иммунитет, способствует сохранению молодости и общему оздоровлению организма. Так ли это, объяснил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Доктор заявил, что распространённое мнение о том, что баня лечит от всех болезней, является мифом. Важно понимать, что парная не обладает целительными свойствами, поэтому лучшим решением при ухудшении самочувствия будет поход к врачу, а не в баню. А здоровым людям нельзя забывать про баланс. В частности, надо ограничивать время пребывания в парилке и избегать чрезмерно высоких температур.
«Лечения болезней в бане нет, но восстановительный период бани — да. Так называемые следовые какие-то реальности», — заявил Кондрахин в беседе с URA.ru.
Он также добавил, что несмотря на положительное влияние бани на двигательную реакцию и координацию движений человека, заболевания опорно-двигательного аппарата она не излечит.
Однако ранее баню назвали эффективным средством в борьбе с депрессией. Согласно исследованию американских учёных, регулярные банные процедуры улучшают настроение и самочувствие. После процедуры зафиксирована нормализация давления, улучшение насыщения организма кислородом и нормализация температуры тела. Горячая вода и гидромассаж способствуют выделению эндорфинов — гормонов счастья.