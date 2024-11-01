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1 ноября, 19:32

Врач развеял популярный миф о пользе бани

Врач Кондрахин заявил, что баня не лечит от всех болезней

Чтобы защитить свой организм от простуды, многие прибегают к известному народному методу — бане. Согласно народным поверьям, она укрепляет иммунитет, способствует сохранению молодости и общему оздоровлению организма. Так ли это, объяснил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Доктор заявил, что распространённое мнение о том, что баня лечит от всех болезней, является мифом. Важно понимать, что парная не обладает целительными свойствами, поэтому лучшим решением при ухудшении самочувствия будет поход к врачу, а не в баню. А здоровым людям нельзя забывать про баланс. В частности, надо ограничивать время пребывания в парилке и избегать чрезмерно высоких температур.

«Лечения болезней в бане нет, но восстановительный период бани — да. Так называемые следовые какие-то реальности», — заявил Кондрахин в беседе с URA.ru.

Любителей попариться в бане предупредили о риске возникновения геморроя
Любителей попариться в бане предупредили о риске возникновения геморроя

Он также добавил, что несмотря на положительное влияние бани на двигательную реакцию и координацию движений человека, заболевания опорно-двигательного аппарата она не излечит.

Однако ранее баню назвали эффективным средством в борьбе с депрессией. Согласно исследованию американских учёных, регулярные банные процедуры улучшают настроение и самочувствие. После процедуры зафиксирована нормализация давления, улучшение насыщения организма кислородом и нормализация температуры тела. Горячая вода и гидромассаж способствуют выделению эндорфинов — гормонов счастья.

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freepik

Алёна Зиновьева
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