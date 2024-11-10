Вкусно и полезно: Названы лучшие чаи для укрепления иммунитета

В конце осени и начале зимы очень важно заниматься укреплением иммунитета, чтобы не подхватить вирусы. А помогут в этом деле вкусные и полезные чаи. С чем заваривать крепкий ароматный напиток, чтобы эффективно сражаться с болезнями, выяснило URA.ru.

Открывает топ лучших напитков для укрепления иммунитета чай с имбирём и лимоном, который не только обогатит организм витамином C, но и поможет справиться с воспалительными процессами. Не менее полезным осенью будут и травяные чаи, ведь ромашка, шалфей и мята могут облегчить дыхание и успокоить нервы.

Облепиховый чай — идеальный источник витаминов C и A, без которых иммунитет не справиться с вирусами. Более 300 видов активных веществ содержит прополис, поэтому любители чая с этой добавкой могут призвать на борьбу с бактериями полезные органические кислоты.