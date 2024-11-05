Чёрный или зелёный? Какой чай полезнее для здоровья, объяснила эксперт

Какой чай полезнее, чёрный или зелёный? Споры на эту тему идут ещё с незапамятных времён. Однако ставить вопрос подобным образом в корне неправильно, полагает нутрициолог Наталья Баранова. По её словам, каждый сорт ароматного напитка обладает своими качествами.

В беседе с РИА «ФедералПресс» она отметила, что зелёный чай производится из неферментированных листьев, что способствует сохранению антиоксидантов, которые борются со старением организма и различными недугами. Так, регулярное употребление зелёного сорта почти на треть может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В свою очередь, чёрный чай проходит процесс ферментации, поэтому он обладает насыщенным вкусом и ароматом. Данный сорт богат теафлавинами и теарубигинами, которые важны для сердечников и диабетиков. А благодаря кофеину чёрный чай улучшает когнитивные функции.

Эксперт подчеркнула, что зелёный чай сохраняет больше аминокислот, витаминов B и C, в то время как чёрный помогает в регуляции уровня холестерина и в борьбе с воспалениями. Поэтому выбирать нужно тот сорт, который вам больше нравится по вкусовым качествам.

«Если вам больше нравится черный чай с лимоном, чем зелёный с мятой – не сомневайтесь! Главное – получать удовольствие от процесса. Пейте то, что радует вашу душу, а здоровье пусть станет приятным бонусом к вашему чайному ритуалу», — рекомендовала нутрициолог.