Минздрав России разработал кодекс этики для ИИ в медицине

Минздрав России представил кодекс этики для применения искусственного интеллекта (ИИ) в сфере здравоохранения. Этот документ разработан с активным участием главных внештатных специалистов министерства, региональных представителей и экспертного сообщества. Кодекс согласован Межведомственной рабочей группой, занимающейся развитием и внедрением медицинских изделий и сервисов с использованием ИИ.

Основная цель кодекса — регулирование этических аспектов разработки, внедрения и использования ИИ-технологий в здравоохранении. Он отражает мнения профессионального и академического сообщества и направлен на решение стратегических задач развития системы здравоохранения. Документ строится на ключевых для медицинского сообщества понятиях и определяет роли, права и обязанности всех участников процесса.

Введение кодекса этики позволит создать единое терминологическое поле для применения ИИ в медицине, что, в свою очередь, повысит доверие россиян к этой технологии. Минздрав подчёркивает, что следование положениям документа поможет разработчикам создавать безопасные и конкурентоспособные решения для отрасли.

Кодекс нацелен не только на обеспечение этических стандартов, но и на поддержку инновационного развития медицинских технологий. Это, по мнению министерства, способствует созданию более эффективных и безопасных решений, которые будут учитывать потребности всех участников процесса — от разработчиков до конечных пользователей.

Кодекс этики ИИ в медицине станет важным инструментом для обеспечения прозрачности и доверия в использовании новых технологий, что особенно актуально в условиях стремительного развития цифровых решений в здравоохранении.