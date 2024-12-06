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6 декабря, 04:22

В России хотят изменить порядок оформления больничных

Минздрав готовит изменения в порядке оформления больничных с 2025 года

Минздрав России намерен изменить порядок оформления больничных, новые правила должны вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Соответствующий проект был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

На данный момент завершено публичное обсуждение проекта, и ведётся подведение итогов. Согласно проекту, больничные будут оформляться с учётом количества выданных листков нетрудоспособности гражданину. Это поможет выявить причины частых заболеваний и принять меры для улучшения медицинской помощи.

Если за полгода гражданину было выдано четыре и более больничных листа, кроме случаев ухода за больным членом семьи, реабилитации или лечения при социально значимых заболеваниях, медицинская документация будет передаваться врачебной комиссии.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в Минздраве сообщили, что новый порядок направлен на улучшение качества медицинской помощи трудоспособным гражданам и помощь в выявлении работников с ранними симптомами заболеваний, чтобы они могли быстрее вернуться к профессиональной деятельности.

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Тем временем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Минздрав провести разъяснительную работу с медицинскими учреждениями по поводу внедрения обязательных клинических рекомендаций с 1 января 2025 года. Она подчеркнула важность внимательного подхода к вопросу, так как ситуация продолжает обостряться, и игнорировать её нельзя.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Анатолий Цейко
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