В России хотят изменить порядок оформления больничных

Минздрав России намерен изменить порядок оформления больничных, новые правила должны вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Соответствующий проект был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

На данный момент завершено публичное обсуждение проекта, и ведётся подведение итогов. Согласно проекту, больничные будут оформляться с учётом количества выданных листков нетрудоспособности гражданину. Это поможет выявить причины частых заболеваний и принять меры для улучшения медицинской помощи.

Если за полгода гражданину было выдано четыре и более больничных листа, кроме случаев ухода за больным членом семьи, реабилитации или лечения при социально значимых заболеваниях, медицинская документация будет передаваться врачебной комиссии.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в Минздраве сообщили, что новый порядок направлен на улучшение качества медицинской помощи трудоспособным гражданам и помощь в выявлении работников с ранними симптомами заболеваний, чтобы они могли быстрее вернуться к профессиональной деятельности.