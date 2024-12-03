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Регион
3 декабря, 17:34
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«Врачи все гудят»: Матвиенко попросила Минздрав разъяснить переход на клинические рекомендации

Матвиенко призвала разъяснить регионам переход на клинические рекомендации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Минздрав провести разъяснительную работу с медицинскими организациями в регионах по вопросу перехода на обязательные клинические рекомендации. Они должны вступить в силу уже 1 января 2025 года. Матвиенко также отметила, что напряжение нарастает и не реагировать на него нельзя.

«Когда Минздрав говорит, у нас нет проблем с переходом на новые клинические требования, а врачи все гудят. Так не бывает. Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей», — сообщила спикер Совфеда в ходе совещания со статс-секретарями.

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай поделился, что по вопросу клинических рекомендаций была проведена встреча с медицинской общественностью. Сейчас готовятся дополнительные предложения, в том числе по корректировке законодательства. В свою очередь вице-спикер Совфеда Инна Святенко отметила, что кабмин и Минздрав провели в декабре текущего года селектор о готовности регионов к реализации клинических рекомендаций.

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения РФ одобрило новые клинические рекомендации. Один из разделов ведомство посвящает теме обезболивания женщины. В документе указано, какие препараты и в каких дозах должны использовать медики.

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Алена Пенчугина
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