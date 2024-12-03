«Я шагаю!» В Оренбуржье запустили мобильную игру для заботы о здоровье
Паслер: В Оренбургской области запустили приложение для заботы о здоровье
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, выступая на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение-2024», рассказал о работе, проводимой региональными властями в данной сфере. В частности, он отметил, что профилактические медосмотры за текущий год прошли более миллиона жителей.
«Это показатель доступности региональной медицины и широкой просветительской работы с целью вовлечения населения заботиться о своем здоровье», — цитирует губернатора RuNews24.ru.
Также Паслер рассказал, как власти Оренбургской области придумали оригинальный способ заинтересовать местных жителей заботой о своём здоровье. Так, была запущена мобильная игра «Я шагаю!», которую скачали уже более семи тысяч пользователей. С помощью приложения они отслеживают свою активность, участвуют в спортивных событиях, посещают учреждения культуры, а также проходят диспансеризацию. И за всё это жители региона получают баллы здоровья, которые потом конвертируются в подарки, отметил губернатор.
Ранее Life.ru сообщал, что Минздрав расширит программу бесплатной медпомощи для россиян в 2025 году. В частности, будет значительно увеличен объём диагностических исследований, включая дорогостоящие процедуры.