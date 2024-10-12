Минздрав расширит программу бесплатной медпомощи для россиян в 2025 году
Проект новой Программы государственных гарантий по бесплатному оказанию медицинской помощи гражданам России на 2025 год, подготовленный Минздравом, включает значительное увеличение финансирования. Особое внимание уделено расширению медицинских услуг для всех категорий населения, включая профилактические осмотры и реабилитацию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным Минздрава, планируется улучшение доступности медицинской помощи для граждан репродуктивного возраста. Ожидается, что комплексное обследование смогут пройти более 19 миллионов россиян. Также будет значительно увеличен объем диагностических исследований, включая дорогостоящие процедуры.
Программа акцентирует внимание на использовании технологий искусственного интеллекта. Минздрав подчеркнул, что ИИ будет применяться для поддержки врачебных решений при проведении функциональных исследований, таких как маммография, рентгенография, КТ органов грудной клетки и головного мозга.
Кроме того, программа предусматривает рост объёмов телемедицинских консультаций, что позволит предоставить квалифицированную помощь ведущих специалистов из научных центров жителям всех регионов страны. В два с половиной раза возрастёт количество пациентов с гепатитом С, получающих лечение, а количество ЭКО вырастет на 13%.
Согласно проекту, программа также расширит доступ к онкологической помощи: в 2025 году объемы лечения в дневных стационарах увеличатся на 18%, а в круглосуточных — на 12,7%. Кроме того, останется приоритетный порядок обслуживания для ветеранов боевых действий.
Как ранее сообщал Life.ru, проект Программы государственных гарантий по бесплатному оказанию медицинской помощи, рассчитанный до 2025 года, направлен на увеличение доступности высокотехнологичных и специализированных медицинских услуг. А в конце августа этого года Минздрав включил в обязательные медосмотры тестирование на гепатит С, что призвано снизить риск распространения этого заболевания среди населения. С 30 августа 2024 года каждый гражданин старше 25 лет сможет пройти это исследование бесплатно.
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