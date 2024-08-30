Программа медосмотров в России пополнилась тестами на гепатит С

С 30 августа 2024 года в России вступил в силу новый приказ Минздрава, который значительно расширяет программу профилактических медицинских осмотров. Основное нововведение – включение тестов на гепатит С в список обязательных обследований. Документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Теперь исследование на антитела к гепатиту С будет проводиться для граждан старше 25 лет каждые 10 лет. Этот шаг направлен на раннее выявление и профилактику заболевания, что должно способствовать улучшению здоровья. Новый порядок осмотров и диспансеризации вступает в силу сегодня и будет действовать до 1 июля 2027 года. Кроме того, приказ предусматривает особые условия для ветеранов боевых действий. Им будет предоставлена возможность проходить профилактические осмотры и диспансеризацию вне очереди.