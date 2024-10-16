В России изменят объём бесплатной помощи по полису ОМС

В России хотят изменить государственные гарантии оказания медицинской помощи жителям. Об этом указано в проекте соответствующей государственной программы Минздрава, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, министерство здравоохранения впервые предложило регламентировать объёмы помощи, которая может быть оказана населению по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) на посещения центров здоровья с профилактическими целями. На это власти намерены потратить 4,4 миллиарда рублей. Кроме того, в РФ рассматривается возможность установить нормы стоимости проведения диспансеризации. Ведомство планирует охватить около 20 миллионов человек. На эти цели выделят 42,9 миллиарда рублей в следующем году, 51 миллиард — в 2026-м и 59,5 миллиарда — в 2027-м.

Между тем Минздрав предложил расширить перечень операций, проводимых по полису ОМС. Пациенты смогут бесплатно заменять нейростимуляторы и инсулиновые помпы, а также корректировать нарушения сердечных ритмов.

«Минздрав с большим вниманием относится к предложениям, поступающим от пациентских сообществ, и детально рассматривает каждое из них», — пояснили представители ведомства.