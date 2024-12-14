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Регион
14 декабря, 11:04

Москвичам пообещали снежок и резкое потепление до 0 градусов из-за циклона

Синоптик Шувалов: Москвичей ждёт потепление до 0 градусов ко вторнику

Москвичам пообещали потепление в ближайшие дни. Не исключено, что температура воздуха ко вторнику, 17 декабря, достигнет нуля градусов. Об этом заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

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«Сначала робкое и небольшое (потепление. — Life.ru). Сегодня днём, 14 декабря, от силы -6...-7 градусов. Более значительно, до -3...-4 градусов, повысится температура в воскресенье, 15 декабря», — рассказал синоптик.

Сейчас столица, по словам Шувалова, находится в зоне тёплого фронта скандинавского циклона. Поэтому жителей Москвы кроме потепления в эти выходные ждёт снег, а также повышение атмосферного давления. Его пик придётся на сегодняшнюю ночь, а затем оно начнёт резко понижаться и просядет до 12-15 мм рт. ст.

Ранее россиянам подсказали способ, как поднять себе настроение в холодное время года. Пережить капризы погоды помогут продукты, богатые витаминами А, С и Р. В первую очередь следует налегать на шиповник и облепиху. Их можно есть не только в замороженном виде, но и пить отвары. Витамин А содержится в моркови, в печени говядины и трески. Витамина Р много в цитрусовых, капусте и гречке.

Обложка ©

freepik/prostooleh

Алёна Зиновьева
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