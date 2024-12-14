Опасный кусь: Ветеринар перечислил запрещённые новогодние украшения для владельцев собак и кошек

Владельцам домашних животных стоит подходить с умом к украшению квартиры и новогодней ёлки, ведь некоторые детали представляют опасность для питомцев. Их в беседе с Life.ru перечислил врач-ветеринар Михаил Шеляков.

В частности, стоит забыть о съедобных игрушках, которые стали популярны в последнее время. Своим запахом они могут привлечь собак и кошек и стать причиной несварения или других проблем. Также опасным украшением является дождик и длинные блестящие нити. Особенно они привлекают кошек, которые, из-за строения ротового аппарата не смогут выплюнуть украшение, если заглотят его кончик. Это может быть чревато кишечной непроходимостью.

«Также новогодние гирлянды. Они смотрятся нарядно и красиво, но привлекают внимание. С этой мерцающей лампочкой собачка или кошка может попытаться поиграть. Это, конечно, не повод отказаться от гирлянд, но хотя бы выбрать вариант не на 220 вольт, а батареечный, чтобы в крайнем случае, если проводок будет перегрызен, не последовало бы удара током или, что ещё хуже, возгорания», — объяснил Шеляков.

Кроме того, стеклянные игрушки, особенно крупные, тоже не лучший выбор в качестве декора на Новый год. Если они упадут и разобьются, осколки могут поранить животных.

«Если это произойдёт в наше отсутствие, кто знает, чем это закончится. Сейчас, благо, много пластика, который более безопасен. Основная ёлка, конечно, должна быть хорошо закреплена», — заключил Шеляков.