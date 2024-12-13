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13 декабря, 09:57

С росой и бантом: Life.ru узнал цены на украшение новогодней ёлки в стиле Pinterest

Декораторы из Москвы предлагают украсить ёлку в стиле Pinterest за 30 000 рублей

Новогодняя ёлка в доме — алтарь праздничного настроения. Чем лучше выглядит дерево, тем сказочнее становится атмосфера дома, которая затем перерабатывается в красивые фотографии на Новый год. Для любителей зимней сказки на маркетплейсах появились профессионалы, готовые за некоторую сумму денег нарядить вашу ель так, что в её сторону одобрительно кивнёт даже главная ёлка страны. Предложения изучил Life.ru.

«Pinterest'ная ёлочка». Фото © Avito

«Pinterest'ная ёлочка». Фото © Avito

Существуют целые «профессиональные команды декораторов», которые готовы приехать в ваш дом и за пару часов погрузить его в атмосферу Нового года. К примеру, красиво вплести гирлянду «Роса» предлагают по цене 6 000 рублей за каждые 100 метров украшения. При заказе от 25 000 мастера за отдельную плату также нанесут на искусственное деревце «устойчивый хвойный аромат». С такими люксовыми фишками следует принять как должное возможный визит в ваш дом зверей из новогодних мультфильмов.

Ëлка, украшенная профессионалами. Фото © Avito

Ëлка, украшенная профессионалами. Фото © Avito

Некоторые декораторы, отбрасывая всё лишнее, предлагают вам сразу заплатить им 30 000 рублей за установку «Pinterest'ной ёлочки» в доме. Специалисты также готовы украсить ёлку за 3 000 рублей, а сам процесс займёт три часа.

Ëлка с бантом. Фото © Avito

Ëлка с бантом. Фото © Avito

Если вам хочется добавить как-то подчеркнуть величавость вашей ёлки, то эксперты готовы повязать на неё огромный бант, который будет изготовлен индивидуально под ваше праздничное деревце.

Житель Петербурга погиб во время украшения новогодней ёлки в квартире
Житель Петербурга погиб во время украшения новогодней ёлки в квартире

Если вы хотите, чтобы ёлка выглядела ещё более нестандартно, то есть резон проконсультировался с мастерами из Кирова, которые ранее установили в городе новогоднюю ель с огромными пельменями. Жителям города, к слову, пришлась по вкусу такая идея.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

Владимир Озеров
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