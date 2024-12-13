С росой и бантом: Life.ru узнал цены на украшение новогодней ёлки в стиле Pinterest
Декораторы из Москвы предлагают украсить ёлку в стиле Pinterest за 30 000 рублей
Новогодняя ёлка в доме — алтарь праздничного настроения. Чем лучше выглядит дерево, тем сказочнее становится атмосфера дома, которая затем перерабатывается в красивые фотографии на Новый год. Для любителей зимней сказки на маркетплейсах появились профессионалы, готовые за некоторую сумму денег нарядить вашу ель так, что в её сторону одобрительно кивнёт даже главная ёлка страны. Предложения изучил Life.ru.
«Pinterest'ная ёлочка». Фото © Avito
Существуют целые «профессиональные команды декораторов», которые готовы приехать в ваш дом и за пару часов погрузить его в атмосферу Нового года. К примеру, красиво вплести гирлянду «Роса» предлагают по цене 6 000 рублей за каждые 100 метров украшения. При заказе от 25 000 мастера за отдельную плату также нанесут на искусственное деревце «устойчивый хвойный аромат». С такими люксовыми фишками следует принять как должное возможный визит в ваш дом зверей из новогодних мультфильмов.
Ëлка, украшенная профессионалами. Фото © Avito
Некоторые декораторы, отбрасывая всё лишнее, предлагают вам сразу заплатить им 30 000 рублей за установку «Pinterest'ной ёлочки» в доме. Специалисты также готовы украсить ёлку за 3 000 рублей, а сам процесс займёт три часа.
Ëлка с бантом. Фото © Avito
Если вам хочется добавить как-то подчеркнуть величавость вашей ёлки, то эксперты готовы повязать на неё огромный бант, который будет изготовлен индивидуально под ваше праздничное деревце.
Если вы хотите, чтобы ёлка выглядела ещё более нестандартно, то есть резон проконсультировался с мастерами из Кирова, которые ранее установили в городе новогоднюю ель с огромными пельменями. Жителям города, к слову, пришлась по вкусу такая идея.
Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko