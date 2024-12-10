Житель Петербурга погиб во время украшения новогодней ёлки в квартире

В Санкт-Петербурге произошёл трагический случай: 51-летний мужчина скончался после падения при украшении новогодней ёлки в своей квартире на улице Коллонтай. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошёл 10 декабря. Мужчина получил серьёзные травмы головы, упав и ударившись о батарею центрального отопления. Пострадавшего срочно доставили в Александровскую больницу, где врачи незамедлительно приступили к оказанию помощи. Однако, несмотря на приложенные усилия и попытки стабилизировать его состояние, спасти пациента не удалось. Менее чем через час после госпитализации, он скончался от полученных травм.

Супруга погибшего, которая находилась дома в момент происшествия, рассказала полиции, что несчастный случай произошёл, когда её муж украшал ёлку. По её словам, он потерял равновесие, стоя на высоте, и при падении ударился головой о батарею. Этот удар оказался фатальным и привёл к необратимым повреждениям.

Этот трагический случай служит напоминанием о том, насколько важно соблюдать меры предосторожности при выполнении любых домашних дел. Даже такие привычные и кажущиеся безопасными занятия, как украшение новогодней ёлки, могут таить в себе риск, если не проявить достаточной осторожности. Особое внимание следует уделять работе на высоте или вблизи потенциально опасных объектов, таких как батареи, острые углы мебели или стеклянные поверхности.

Кроме того, перед началом работ убедитесь в устойчивости мебели, на которую вы встаёте, обеспечьте достаточное освещение и старайтесь избегать резких движений, чтобы минимизировать риск падения. Простые меры предосторожности способны предотвратить серьёзные последствия и сохранить здоровье и жизнь.