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5 декабря, 15:52

«Как теперь объяснить ребёнку?» Семья из Уфы обвинила администрацию в краже 20-летней ёлки

В Уфе жители обвинили администрацию Дёмского района в краже 20-летней ёлки

Машина увозит 20-летнюю ёлку местных жителей. Обложка © VK / Дёмский район Уфы

Машина увозит 20-летнюю ёлку местных жителей. Обложка © VK / Дёмский район Уфы

В Уфе местные жители обвинили муниципальные власти в краже ёлки, которую они выращивали в течение двадцати лет. Чиновники ответили, что спилили дерево из-за опасной близости к газовой трубе. Об инциденте сообщает «Подъём».

Ёлка в парке «Орион». Видео © Telegram / Ufa_rb

«Администрация Дёмского района выдает эту ёлку за лесную красавицу в своих соцсетях, только она не лесная, а наша. Вот так растишь ель более 20 лет, а потом втихую приезжает машина, спиливает и выдаёт за подарок. Как теперь объяснить ребёнку, где его ёлка, которую он каждый год украшал?» — возмущённо заявила владелица дерева.

В администрации ответили, что присылали предписание о сносе ёлки ещё 14 ноября. А чтобы не выбрасывать такую красоту, решили поставить в сквере «Орион». Жители многоквартирного дома поддержали инициативу. Также власти уточнили, что семья, которая жалуется, отсутствовала дома, когда приносили предписание. Возмещать какой-либо ущерб чиновники отказались, отметив, что дерево росло за забором.

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Николай Рюмин
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