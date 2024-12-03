Раз, два, три — ёлочку сопри: Парочка Гринчей украла праздник из магазина в Ленобласти
Молодая пара украла ёлку из продуктового магазина в Кудрово и попала на видео
Молодая парочка оставила магазин «Дикси» в Кудрово без главного новогоднего символа. С собой посетители унесли не только купленные продукты, но и искусственную ёлку, которая украшала стеллаж с алкоголем. «Похитители праздника» попали в объективы камер наблюдения.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что сначала парень и девушка бродили среди витрин и даже захватили пачку сока. На другой записи мужчины поблизости уже не видно, а его спутница по-хозяйски забирает ёлку и направляется к выходу, подогнув колени.
Похищение новогодней ёлки в Кудрово. Видео © Telegram / Жизнь в Кудрово
По данным Mash на Мойке, персонал торговой точки расстроился инциденту, так как ёлка была куплена и украшена на их средства. Новогодних воров уже ищут.
Ранее Life.ru сообщал, что украшенная ёлка действительно способна вернуть праздничное настроение перед Новым годом. Однако похищать зелёную красавицу ради этого вовсе не обязательно. Справиться с депрессией можно и с помощью музыки или фильмов, а ещё атмосферу праздника воскресят пихтовые масла.
Telegram / Жизнь в Кудрово