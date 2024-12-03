Раз, два, три — ёлочку сопри: Парочка Гринчей украла праздник из магазина в Ленобласти

Молодая парочка оставила магазин «Дикси» в Кудрово без главного новогоднего символа. С собой посетители унесли не только купленные продукты, но и искусственную ёлку, которая украшала стеллаж с алкоголем. «Похитители праздника» попали в объективы камер наблюдения.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что сначала парень и девушка бродили среди витрин и даже захватили пачку сока. На другой записи мужчины поблизости уже не видно, а его спутница по-хозяйски забирает ёлку и направляется к выходу, подогнув колени.

Похищение новогодней ёлки в Кудрово. Видео © Telegram / Жизнь в Кудрово

По данным Mash на Мойке, персонал торговой точки расстроился инциденту, так как ёлка была куплена и украшена на их средства. Новогодних воров уже ищут.