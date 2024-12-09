Новогодняя ёлка с огромными пельменями появилась в российском городе

Одной из жительниц Кирова пришла в голову идея украсить городскую новогоднюю ёлку огромными пельменями. По кадрам, опубликованным Пятым каналом, кажется, что на праздничном дереве висят настоящие полуфабрикаты, но на самом деле они изготовлены из текстиля.

В Кирове новогоднюю ёлку украсили огромными пельменями. Видео © Пятый канал

Идея с аппетитной ёлочкой пришлась по душе жителям Кирова. Они похвалили местную жительницу Марину, которая придумала украсить дерево пельменями. Сам же символ Нового года стал достопримечательностью и объектом для фотосессий. Кроме того, композицию представили на Всероссийском фестивале ёлок.