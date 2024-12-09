Новогодняя ёлка с огромными пельменями появилась в российском городе
Пятый канал: В Кирове новогоднюю ёлку украсили огромными пельменями
Одной из жительниц Кирова пришла в голову идея украсить городскую новогоднюю ёлку огромными пельменями. По кадрам, опубликованным Пятым каналом, кажется, что на праздничном дереве висят настоящие полуфабрикаты, но на самом деле они изготовлены из текстиля.
В Кирове новогоднюю ёлку украсили огромными пельменями. Видео © Пятый канал
Идея с аппетитной ёлочкой пришлась по душе жителям Кирова. Они похвалили местную жительницу Марину, которая придумала украсить дерево пельменями. Сам же символ Нового года стал достопримечательностью и объектом для фотосессий. Кроме того, композицию представили на Всероссийском фестивале ёлок.
«Мои фантазии тут же воплотили, за одну ночь. Пошили 33 пельменя и сделали их большими, гигантскими», — рассказала Марина.
Ранее Life.ru выяснил, что главную новогоднюю ёлку России искали четыре месяца. Кстати, уже названы города с самыми впечатляющими новогодними ёлками.
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