Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 10:12

Новогодняя ёлка с огромными пельменями появилась в российском городе

Пятый канал: В Кирове новогоднюю ёлку украсили огромными пельменями

Одной из жительниц Кирова пришла в голову идея украсить городскую новогоднюю ёлку огромными пельменями. По кадрам, опубликованным Пятым каналом, кажется, что на праздничном дереве висят настоящие полуфабрикаты, но на самом деле они изготовлены из текстиля.

В Кирове новогоднюю ёлку украсили огромными пельменями. Видео © Пятый канал

Идея с аппетитной ёлочкой пришлась по душе жителям Кирова. Они похвалили местную жительницу Марину, которая придумала украсить дерево пельменями. Сам же символ Нового года стал достопримечательностью и объектом для фотосессий. Кроме того, композицию представили на Всероссийском фестивале ёлок.

«Мои фантазии тут же воплотили, за одну ночь. Пошили 33 пельменя и сделали их большими, гигантскими», — рассказала Марина.

Как выглядели новогодние ёлки в СССР: 10 архивных фото, которые пробудят ностальгию
Как выглядели новогодние ёлки в СССР: 10 архивных фото, которые пробудят ностальгию

Ранее Life.ru выяснил, что главную новогоднюю ёлку России искали четыре месяца. Кстати, уже названы города с самыми впечатляющими новогодними ёлками.

Обложка ©

Telegram / НОВОСТИ КИРОВ

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новый год
  • Общество
  • Кировская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar