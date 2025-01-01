Уралец фейерверком поджёг на площади новогоднюю ёлку за 600 тысяч

В городе Лесной Свердловской области мужчина неаккуратно запустил пиротехнику, после чего снаряды от фейерверка полетели прямо в установленную на площади ёлку и сожгли её. Сейчас полиция ищет нарушителя. Предположительно, у него не было умысла испортить новогоднее дерево. Об этом рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В Лесном случайно сожгли городскую ёлку фейерверком. Видео © Telegram / Екатеринбург Сегодня

«Вероятно, в спешке гражданин коробку с салютом поставил на не ровную поверхность, не убедившись в её безопасности, что, скорее всего, и привело к серьёзным последствиям. От первых же выстрелов коробка упала и все последующие заряды полетели не в воздух, как положено, а в сторону нарядной городской искусственной ёлки. Она тут же вспыхнула», — приводит слова Горелых РИА «Новости».

Ущерб от порчи ёлки оценивается в 600 тысяч рублей. Сейчас полиция инициировала проверку случившегося, после чего будет вынесено процессуальное решение.