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30 декабря, 17:31

В столице Абхазии установили пятиметровую новогоднюю ёлку из мандаринов

Самую «вкусную» новогоднюю ëлку установили в Сухуми — пятиметровую красавицу сделали из мандаринов и апельсинов.

Пятиметровая новогодняя ель, собранная целиком из мандаринов. Видео © Telegram / SHOT

Официально мандариновую ель «откроют» только 3 января в честь фестиваля «Мандарин», который проводят ежегодно для туристов. Но радует глаз местных жителей она уже сейчас. Кстати, для создания ëлки потребовалось около 2 тонн мандаринов.

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А российскую лесную красавицу нашли вблизи деревни Знаменка Московской области. Доставку осуществляли на автопоезде, управлял которым шофёр Пётр в наряде Деда Мороза. Доставили ель в Кремль 12 декабря. Фуру с деревом всю дорогу сопровождали автомобили полиции. Главная новогодняя ёлка России оказалась на втором месте по высоте в Европе.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Мария Любицкая
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