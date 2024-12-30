В столице Абхазии установили пятиметровую новогоднюю ёлку из мандаринов
Самую «вкусную» новогоднюю ëлку установили в Сухуми — пятиметровую красавицу сделали из мандаринов и апельсинов.
Пятиметровая новогодняя ель, собранная целиком из мандаринов. Видео © Telegram / SHOT
Официально мандариновую ель «откроют» только 3 января в честь фестиваля «Мандарин», который проводят ежегодно для туристов. Но радует глаз местных жителей она уже сейчас. Кстати, для создания ëлки потребовалось около 2 тонн мандаринов.
А российскую лесную красавицу нашли вблизи деревни Знаменка Московской области. Доставку осуществляли на автопоезде, управлял которым шофёр Пётр в наряде Деда Мороза. Доставили ель в Кремль 12 декабря. Фуру с деревом всю дорогу сопровождали автомобили полиции. Главная новогодняя ёлка России оказалась на втором месте по высоте в Европе.
Telegram / SHOT