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23 декабря, 08:51

«Символ добра и волшебства для всех россиян»: Life.ru снял главную новогоднюю ёлку страны

На Соборной площади в Кремле нарядили главную ёлку России

На Соборной площади в Кремле нарядили главную ёлку России. Обложка © Life.ru

На Соборной площади в Кремле нарядили главную ёлку России. Обложка © Life.ru

На Соборной площади в Кремле нарядили главную ёлку России. Как рассказали журналистам в пресс-службе управления делами президента РФ, высота новогодней красавицы составила 30 метров.

В Москве украсили главную новогоднюю ёлку. Видео © Life.ru

Для украшения ёлки в этом году использовали 2,5 км гирлянд и 2,5 тысячи ёлочных игрушек. Кстати, 400 из них были созданы специально для этой ёлки.

«Тематика проекта — Новый год из разных уголков нашей страны. Под ёлкой расположены Деды морозы и Снегурочки, которые отражают обычаи и традиции народов России. Главная новогодняя ёлка — это символ добра, волшебства для всех россиян», — рассказали в управделами президента.

Напомним, что ель нашли вблизи деревни Знаменка Московской области. Доставку осуществляли на автопоезде, управлял которым шофёр Пётр в наряде Деда Мороза. Доставили лесную красавицу в Кремль 12 декабря. Фуру с деревом всю дорогу сопровождали автомобили полиции. Главная новогодняя ёлка России оказалась на втором месте по высоте в Европе.

Отечественные ели и импортные пихты: В Москве открылись новогодние базары
Отечественные ели и импортные пихты: В Москве открылись новогодние базары
Оксана Попова
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