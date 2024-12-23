«Символ добра и волшебства для всех россиян»: Life.ru снял главную новогоднюю ёлку страны
На Соборной площади в Кремле нарядили главную ёлку России
На Соборной площади в Кремле нарядили главную ёлку России. Обложка © Life.ru
На Соборной площади в Кремле нарядили главную ёлку России. Как рассказали журналистам в пресс-службе управления делами президента РФ, высота новогодней красавицы составила 30 метров.
В Москве украсили главную новогоднюю ёлку. Видео © Life.ru
Для украшения ёлки в этом году использовали 2,5 км гирлянд и 2,5 тысячи ёлочных игрушек. Кстати, 400 из них были созданы специально для этой ёлки.
«Тематика проекта — Новый год из разных уголков нашей страны. Под ёлкой расположены Деды морозы и Снегурочки, которые отражают обычаи и традиции народов России. Главная новогодняя ёлка — это символ добра, волшебства для всех россиян», — рассказали в управделами президента.
Напомним, что ель нашли вблизи деревни Знаменка Московской области. Доставку осуществляли на автопоезде, управлял которым шофёр Пётр в наряде Деда Мороза. Доставили лесную красавицу в Кремль 12 декабря. Фуру с деревом всю дорогу сопровождали автомобили полиции. Главная новогодняя ёлка России оказалась на втором месте по высоте в Европе.