«Символ добра и волшебства для всех россиян»: Life.ru снял главную новогоднюю ёлку страны

На Соборной площади в Кремле нарядили главную ёлку России. Как рассказали журналистам в пресс-службе управления делами президента РФ, высота новогодней красавицы составила 30 метров.

В Москве украсили главную новогоднюю ёлку. Видео © Life.ru

Для украшения ёлки в этом году использовали 2,5 км гирлянд и 2,5 тысячи ёлочных игрушек. Кстати, 400 из них были созданы специально для этой ёлки.