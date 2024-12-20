Отечественные ели и импортные пихты: В Москве открылись новогодние базары
«Зима в Москве»: В столице начали работать ёлочные базары
Дама с собачкой выбирает ёлку в преддверии Нового года. Фото © freepik / teksomolika
В Москве начали работать ёлочные базары. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы. 270 официальных точек по продаже хвойных деревьев проработают до 31 декабря.
В ассортименте ёлочных базаров новогодние красавицы на любой вкус: отечественные ели, импортные пихты, сосны, а также лапник. Как сообщили в департаменте торговли и услуг, площадки открыли во всех округах столицы.
«Официальные ёлочные базары можно узнать по единому внешнему виду. Их дизайн был утверждён ещё в 2015 году и используется до сих пор», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее эксперт рассказала, как украсить новогоднюю ёлку в год змеи, чтобы привлечь любовь, благополучие и удачу. Самое главное — наряжать праздничное дерево в хорошем настроении, тогда судьба точно будет благосклонна.