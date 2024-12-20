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20 декабря, 12:05

Отечественные ели и импортные пихты: В Москве открылись новогодние базары

«Зима в Москве»: В столице начали работать ёлочные базары

Дама с собачкой выбирает ёлку в преддверии Нового года. Фото © freepik / teksomolika

Дама с собачкой выбирает ёлку в преддверии Нового года. Фото © freepik / teksomolika

В Москве начали работать ёлочные базары. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы. 270 официальных точек по продаже хвойных деревьев проработают до 31 декабря.

В ассортименте ёлочных базаров новогодние красавицы на любой вкус: отечественные ели, импортные пихты, сосны, а также лапник. Как сообщили в департаменте торговли и услуг, площадки открыли во всех округах столицы.

«Официальные ёлочные базары можно узнать по единому внешнему виду. Их дизайн был утверждён ещё в 2015 году и используется до сих пор», — подчеркнули в ведомстве.

Раскрыто хвойное «меню» ёлочных базаров в Москве, которые откроются уже совсем скоро
Раскрыто хвойное «меню» ёлочных базаров в Москве, которые откроются уже совсем скоро

Ранее эксперт рассказала, как украсить новогоднюю ёлку в год змеи, чтобы привлечь любовь, благополучие и удачу. Самое главное — наряжать праздничное дерево в хорошем настроении, тогда судьба точно будет благосклонна.

Ольга Сливченко
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