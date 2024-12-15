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15 декабря, 07:21

Главная новогодняя ёлка России оказалась на втором месте по высоте в Европе

Главная новогодняя ёлка России оказалась на втором месте по высоте в Европе. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Главная новогодняя ёлка России оказалась на втором месте по высоте в Европе. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Установленная на Соборной площади в Кремле новогодняя ёлка заняла второе место по высоте в списке натуральных деревьев, которыми украшаются столицы Европы в честь Нового года и Рождества. В этом году зимняя красавица оказалась 30-метровой — обогнать внушительные габариты удалось только Австрии, пишет РИА «Новости».

Уже более 15 лет главная новогодняя ёлка поставляется в Кремль из Подмосковья. В этом году дерево подыскивали в Можайском городском округе. Возраст 30-метровой красавицы составляет 90 лет, при этом диаметр её ствола – 60 сантиметров, а размах нижних ветвей – 8 метров. Однако в Вене нашлась ёлка ещё крупнее — высотой 34 метра. Чуть меньше оказалась «жительница» Рима — 27 метров. На четвёртом месте Лондон, где срубили 25-метровую ель.

Подробные сведения о высоте символов Нового года и Рождества обычно публикуют местные администрации некоторых других крупных городов мира и их столиц. Например, в Вашингтоне установили 24-метровое дерево, совсем немногим ниже в Берлине — 23 метра. Ровно 20 метров — в Будапеште, Амстердаме, Вильнюсе, Афинах и Брюсселе. Самые миниатюрные красавицы в Сеуле и Токио — всего лишь 14 метров.

В ряде стран отдают предпочтение искусственным деревьям, что значительно влияет на высоту. Так, например, в Бразилии праздничное дерево достигает внушительных 53 метров, а в Испании — 37 метров. Подобного решения также придерживаются в Индонезии (33 метра), в Румынии и Португалии, где главный символ Нового года высотой 30 метров. Более скромный вариант в Австралии — 25 метров.

Лесничему, который нашёл главную новогоднюю ёлку России, подарили автомобиль
Лесничему, который нашёл главную новогоднюю ёлку России, подарили автомобиль

Напомним, что нашу ель нашли вблизи деревни Знаменка Московской области. Доставку осуществляли на автопоезде, управлял который шофёр Пётр в наряде Деда Мороза. Доставили лесную красавицу в Кремль 12 декабря. Фуру с деревом всю дорогу сопровождали автомобили полиции.

Мария Любицкая
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