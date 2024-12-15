Главная новогодняя ёлка России оказалась на втором месте по высоте в Европе

Установленная на Соборной площади в Кремле новогодняя ёлка заняла второе место по высоте в списке натуральных деревьев, которыми украшаются столицы Европы в честь Нового года и Рождества. В этом году зимняя красавица оказалась 30-метровой — обогнать внушительные габариты удалось только Австрии, пишет РИА «Новости».

Уже более 15 лет главная новогодняя ёлка поставляется в Кремль из Подмосковья. В этом году дерево подыскивали в Можайском городском округе. Возраст 30-метровой красавицы составляет 90 лет, при этом диаметр её ствола – 60 сантиметров, а размах нижних ветвей – 8 метров. Однако в Вене нашлась ёлка ещё крупнее — высотой 34 метра. Чуть меньше оказалась «жительница» Рима — 27 метров. На четвёртом месте Лондон, где срубили 25-метровую ель.

Подробные сведения о высоте символов Нового года и Рождества обычно публикуют местные администрации некоторых других крупных городов мира и их столиц. Например, в Вашингтоне установили 24-метровое дерево, совсем немногим ниже в Берлине — 23 метра. Ровно 20 метров — в Будапеште, Амстердаме, Вильнюсе, Афинах и Брюсселе. Самые миниатюрные красавицы в Сеуле и Токио — всего лишь 14 метров.