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1 января, 11:04

Бойцы СВО проявили смекалку и смастерили новогоднюю ёлку из маскировочных сетей

В Сети появилось видео с самодельной ёлкой бойцов СВО с Запорожского направления

Ёлкой без иголок украсили своё расположение бойцы ВС РФ, воюющие в Запорожской области. Видео публикует SHOT.

Бойцы СВО проявили смекалку и смастерили новогоднюю ёлку из маскировочных сетей. Видео © SHOT

Военнослужащие из диверсионно-разведывательного отряда «Алания» проявили армейскую смекалку и решили смастерить ёлочку из подручных средств. Под рукой у них оказались маскировочные сети, превратившиеся в «хвою», и шевроны разных подразделений, которые в полевых условиях стали прекрасной заменой стеклянным шарикам и шишкам.

Видео с, пожалуй, самой оригинальной ёлкой в Запорожье бойцы прислали волонтёрам Народного фронта, которые регулярно привозят им гуманитарную помощь. Но самое важное в этом послании — тёплые слова и поздравления от самих военнослужащих.

Дед Мороз доставил военнослужащим группировки войск «Днепр» новогодние подарки
Дед Мороз доставил военнослужащим группировки войск «Днепр» новогодние подарки

А некоторые военные украшают ёлки пулемётными лентами вместо гирлянды. Роль шпиля в таких случаях играет граната.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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