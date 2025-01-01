Бойцы СВО проявили смекалку и смастерили новогоднюю ёлку из маскировочных сетей

Военнослужащие из диверсионно-разведывательного отряда «Алания» проявили армейскую смекалку и решили смастерить ёлочку из подручных средств. Под рукой у них оказались маскировочные сети, превратившиеся в «хвою», и шевроны разных подразделений, которые в полевых условиях стали прекрасной заменой стеклянным шарикам и шишкам.

Видео с, пожалуй, самой оригинальной ёлкой в Запорожье бойцы прислали волонтёрам Народного фронта, которые регулярно привозят им гуманитарную помощь. Но самое важное в этом послании — тёплые слова и поздравления от самих военнослужащих.