Дед Мороз доставил военнослужащим группировки войск «Днепр» новогодние подарки

На Ореховском направлении в Запорожской области военнослужащие соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» готовятся к встрече Нового года. Волонтёры доставили в зону специальной военной операции (СВО) подарки от родных, друзей и волонтёрских организаций.

Волонтёры привезли военнослужащим группировки «Днепр» новогодние подарки. Видео © Предоставлено Life.ru

Поздравлять личный состав отправились и концертные бригады, которые не только вручают подарки, но и исполняют музыкальные композиции на новогоднюю тематику. К бойцам также приезжают Дед Мороз и Снегурочка. Вручение подарков происходит после ротации военнослужащих с позиций на линии боевого соприкосновения, командиры подразделений распределили графики таким образом, что все военнослужащие получили поздравления и подарки до наступления новогодней ночи.

Сами бойцы тоже готовятся встретить Новый год. В блиндажах и местах отдыха в тыловых районах устанавливаются и украшаются новогодние ёлки, военные повара заготавливают продукты для новогоднего стола — в рацион войдут мясо, рыба, овощи, фрукты, сладости. Бойцы поблагодарили за подарки и поздравили россиян с наступающим Новым годом.