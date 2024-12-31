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31 декабря, 15:08

Дед Мороз доставил военнослужащим группировки войск «Днепр» новогодние подарки

На Ореховском направлении в Запорожской области военнослужащие соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» готовятся к встрече Нового года. Волонтёры доставили в зону специальной военной операции (СВО) подарки от родных, друзей и волонтёрских организаций.

Волонтёры привезли военнослужащим группировки «Днепр» новогодние подарки. Видео © Предоставлено Life.ru

Поздравлять личный состав отправились и концертные бригады, которые не только вручают подарки, но и исполняют музыкальные композиции на новогоднюю тематику. К бойцам также приезжают Дед Мороз и Снегурочка. Вручение подарков происходит после ротации военнослужащих с позиций на линии боевого соприкосновения, командиры подразделений распределили графики таким образом, что все военнослужащие получили поздравления и подарки до наступления новогодней ночи.

Сами бойцы тоже готовятся встретить Новый год. В блиндажах и местах отдыха в тыловых районах устанавливаются и украшаются новогодние ёлки, военные повара заготавливают продукты для новогоднего стола — в рацион войдут мясо, рыба, овощи, фрукты, сладости. Бойцы поблагодарили за подарки и поздравили россиян с наступающим Новым годом.

«Хотел пожелать скорейшей победы. Хочу пожелать всем счастья, здоровья, любви и за нас всех встретить Новый год, как положено», — пожелал солдат.

Белоусов поздравил военных с Новым годом и предложил поднять бокалы за бойцов на передовой
Белоусов поздравил военных с Новым годом и предложил поднять бокалы за бойцов на передовой

Ранее Life.ru писал, что мотострелки прямо с фронта поздравили россиян с Новым годом. Они поблагодарили граждан России за оказанную помощь и поддержку в уходящем 2024 году. Также видеопоздравление записали зенитчики, которые пожелали, что в наступающем году россияне встретили новую победу и близкие вернулись домой живыми и здоровыми.

Обложка ©

Предоставлено Life.ru

Алена Пенчугина
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