Мотострелки прямо с фронта поздравили россиян с Новым годом
Поздравления продолжают лететь со всех уголков России. В этот раз с поздравлениями на связь вышли военнослужащие зенитного девизиона ПВО 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Парни поздравили россиян с предстоящим праздником.
Бойцы ВС РФ прямо с фронта поздравили россиян с Новым годом. Видео © Telegram / Гвардейская 200-я бригада ЛенВО
«Хотим поздравить всех с наступающим 2025 годом и пожелать крепкого армейского здоровья, счастья, благополучия, успехов. Победа будет за нами!», — сказали солдаты прямо с фронта.
Помимо этого бойцы поблагодарили граждан России за оказанную помощь и поддержку в уходящем 2024 году.
Ранее с Новым годом всех военнослужащих поздравил министр обороны страны Андрей Белоусов. В своей речи он отметил героизм и отвагу на поле боя, которые ежедневно проявляют наши бойцы. Министр также напомнил, что предстоящий год объвлен Годом защитника, а 9 мая страна отметит большое событие — 80 лет со дня Великой Победы.
Telegram / Гвардейская 200-я бригада ЛенВО