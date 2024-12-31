Мотострелки прямо с фронта поздравили россиян с Новым годом

Поздравления продолжают лететь со всех уголков России. В этот раз с поздравлениями на связь вышли военнослужащие зенитного девизиона ПВО 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Парни поздравили россиян с предстоящим праздником.

Бойцы ВС РФ прямо с фронта поздравили россиян с Новым годом. Видео © Telegram / Гвардейская 200-я бригада ЛенВО

«Хотим поздравить всех с наступающим 2025 годом и пожелать крепкого армейского здоровья, счастья, благополучия, успехов. Победа будет за нами!», — сказали солдаты прямо с фронта.

Помимо этого бойцы поблагодарили граждан России за оказанную помощь и поддержку в уходящем 2024 году.