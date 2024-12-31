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Регион
31 декабря, 09:31

Зенитчики с фронта бодро поздравили россиян с наступающим Новым годом

Зенитчики из зоны СВО бодро поздравили россиян с наступающим Новым годом

Российские зенитчики поздравили граждан с Новым годом из зоны специальной военной операции (СВО). Видео со ссылкой на Народный фронт публикует SHOT.

Зенитчики из зоны СВО бодро поздравили россиян с наступающим Новым годом. Видео © SHOT

«Уважаемые россияне, жители нашей огромной страны, коллектив зенитчиков поздравляет вас с Новым, 2025 годом. Желаем, чтобы будущий год принёс вам только радость. Пусть всё, что вы планировали обязательно сбудется. А всё, что хотели начать, начнётся», — пожелали военные.

Также зенитчики напомнили, что в 2025 будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим они пожелали, чтобы в наступающем году россияне встретили ещё одну победу и близкие вернулись домой живыми и здоровыми.

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Белоусов поздравил военных с Новым годом и предложил поднять бокалы за бойцов на передовой

Также Life.ru писал, что мотострелки прямо с фронта поздравили россиян с Новым годом. Бойцы поблагодарили граждан России за оказанную помощь и поддержку в уходящем 2024 году.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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