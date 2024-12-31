Зенитчики с фронта бодро поздравили россиян с наступающим Новым годом

Российские зенитчики поздравили граждан с Новым годом из зоны специальной военной операции (СВО). Видео со ссылкой на Народный фронт публикует SHOT.

Зенитчики из зоны СВО бодро поздравили россиян с наступающим Новым годом. Видео © SHOT

«Уважаемые россияне, жители нашей огромной страны, коллектив зенитчиков поздравляет вас с Новым, 2025 годом. Желаем, чтобы будущий год принёс вам только радость. Пусть всё, что вы планировали обязательно сбудется. А всё, что хотели начать, начнётся», — пожелали военные.

Также зенитчики напомнили, что в 2025 будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим они пожелали, чтобы в наступающем году россияне встретили ещё одну победу и близкие вернулись домой живыми и здоровыми.