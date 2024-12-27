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Регион
27 декабря, 11:49

Пулемётная лента вместо гирлянды: Бойцы СВО рассказали, как отметят Новый год

Kp.ru: В зоне СВО солдаты наряжают ёлку пулемётной лентой вместо гирлянды

Новый год в зоне СВО все бойцы отмечают по разному: кто-то в тылу накрывает столы и пьёт чай, а те, кто ближе к передовой заступают в боевые дежурства. В своём материале kp.ru рассказали о праздничных традициях на спецоперации.

«В блиндажах у нас ёлки и мишура. На праздничный ужин — салаты и мясо. В прошлом году делали шашлыки: недалеко от позиции стоял дом с камином, там и жарили. Мы пьём чай, едим торт. В беседах вспоминаем погибших товарищей. К сожалению, каждый год есть потери. Но мы стараемся вспомнить хорошее», — рассказал командир артиллеристов с позывным «Мангуст».

К празднику все бойцы получат подарочные пайки от Министерства обороны. В них будет чай, кофе, шоколад, сгущёнка, две палки колбасы разных видов, плавленый сыр, паштет.

Что касается традиционных атрибутов Нового года, то бойцам СВО приходит на помощь смекала. Так, военный с позывным «Румын» показал на телефоне фотографию ёлки, которую в прошлом году нарядили на передовой его сослуживцы: вместо шпиля — граната, вместо гирлянды — пулемётная лента. В качестве игрушек бойцы используют гильзы, патроны, шевроны и даже футляры порохов от РПГ. Там, где есть интернет-соединение, военные включают на ноутбуке или телефоне новогоднее обращение президента.

Медведев поздравил бойцов СВО и их семьи с наступающим Новым годом
Медведев поздравил бойцов СВО и их семьи с наступающим Новым годом

Ранее Life.ru писал, что Дед Мороз с итальянскими корнями искренне поздравил участников специальной военной операции с наступающими праздниками. Под синей шубой и ватной бородой спрятался волонтёр «Народного фронта» Валерио Дзанетти.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Николай Рюмин
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