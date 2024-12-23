Дед Мороз с итальянскими корнями поздравил бойцов СВО с Новым годом

Дед Мороз с итальянскими корнями сердечно поздравил участников специальной военной операции с наступающими праздниками. Под синей шубой и ватной бородой скрывается волонтёр «Народного фронта» Валерио Дзанетти.

Дед Мороз с итальянскими корнями сердечно поздравил участников специальной военной операции с наступающими праздниками. Видео © «Народный фронт»

Он пришёл в Народный фронт ещё во время пандемии и доставлял продукты и медикаменты пожилым людям, а ещё рассказывал европейским зрителям правду о Донбассе на доступном им языке. В декабре 2020 года президент Владимир Путин исполнил главную мечту итальянца — принял его в российское гражданство. Новоявленный россиянин поддерживает Россию и теперь, отправляя гуманитарную помощь бойцам на передовой, а ещё вызывался исполнить роль Деда Мороза, чтобы поздравить наших ребят на передовой с Новым годом, пожелать им здоровья, сил и, конечно же, победы.

«Мы хотим пожелать чудесного и особенного 2025 года всем ребятам на фронте. Спасибо за вашу службу, мы ждем вас с победой. Вперед, ребята, вместе победим!» — сказал Валерио в обращении к бойцам СВО.