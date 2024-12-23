Победа в СВО, здоровье и стабильность для страны: ВЦИОМ раскрыл главные новогодние желания россиян

Большинство жителей России (около 37%) в письме Деду Морозу попросили бы о победе в спецоперации. Так ответили 31% мужчин и 42% женщин всех возрастов. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уточняется, что 12% граждан попросили бы здоровья для себя и близких или исполнения личных желаний — например, новый телефон, автомобиль или даже квартиру. Ещё 7% жителей хотели бы стабильности, экономического роста и снижения ключевой ставки. Личного финансового благополучия желают 6% респондентов. Каждый десятый не стал бы писать письмо волшебнику.

Примерно 47% граждан загадывают желание в новогоднюю ночь, хоть и не верят в ритуал. Столько же настаивают на правдивости этой традиции. Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов отметил, что для людей это возможность чётко сформулировать свои желания и понять пути реализации.

«Осмысленные ситуации с высокой вероятностью приводят к реальным результатам. Мало кто из опрошенных стал бы просить у Деда Мороза чего-то нереализуемого, фантастического. Скорее то, что можно назвать реалистичным и вполне реализуемым, — победа в СВО, собственное здоровье и здоровье близких, материальные ценности и их доступность. Обычные, здоровые человеческие желания», — добавил он.