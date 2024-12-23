Победа в СВО, здоровье и стабильность для страны: ВЦИОМ раскрыл главные новогодние желания россиян
ВЦИОМ: Большинство россиян попросили бы у Деда Мороза победу в СВО
Большинство жителей России (около 37%) в письме Деду Морозу попросили бы о победе в спецоперации. Так ответили 31% мужчин и 42% женщин всех возрастов. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Уточняется, что 12% граждан попросили бы здоровья для себя и близких или исполнения личных желаний — например, новый телефон, автомобиль или даже квартиру. Ещё 7% жителей хотели бы стабильности, экономического роста и снижения ключевой ставки. Личного финансового благополучия желают 6% респондентов. Каждый десятый не стал бы писать письмо волшебнику.
Примерно 47% граждан загадывают желание в новогоднюю ночь, хоть и не верят в ритуал. Столько же настаивают на правдивости этой традиции. Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов отметил, что для людей это возможность чётко сформулировать свои желания и понять пути реализации.
«Осмысленные ситуации с высокой вероятностью приводят к реальным результатам. Мало кто из опрошенных стал бы просить у Деда Мороза чего-то нереализуемого, фантастического. Скорее то, что можно назвать реалистичным и вполне реализуемым, — победа в СВО, собственное здоровье и здоровье близких, материальные ценности и их доступность. Обычные, здоровые человеческие желания», — добавил он.
Ранее россиянам рассказали, как правильно загадывать новогоднее желание. Специалист предложила технику, состоящую из трёх простых шагов. Прежде всего, по её словам, необходимо определить конкретный параметр, по которому можно судить, сбылось желание или нет.
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