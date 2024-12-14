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Регион
14 декабря, 18:06

Медведев поздравил бойцов СВО и их семьи с наступающим Новым годом

На съезде партии «Единая Россия» в субботу председатель Дмитрий Медведев поздравил участников с приближающимся Новым годом и попросил военнослужащих передать наилучшие пожелания своим коллегам и их семьям.

«Скоро Новый год. Позвольте поздравить вас, ваши коллективы. Военнослужащие, присутствующие в этом зале, пусть передают привет и самые наилучшие теплые пожелания своим сослуживцам, своим семьям», — сказал Медведев.

«Победа будет за нами!» Медведев написал письмо солдатам на СВО
«Победа будет за нами!» Медведев написал письмо солдатам на СВО

Ранее на съезде партии Медведев заявил, что в уходящем 2024 году Россия пережила немало трудностей, но не сдалась и продолжила двигаться вперед. Он подчеркнул, что борьба с киевским режимом будет доведена до победы. Медведев также отметил, что Россия будет противостоять неонацистскому киевскому режиму, несмотря на помощь Запада.

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Life.ru

Александра Мышляева
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