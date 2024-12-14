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Регион
14 декабря, 15:06

Медведев назвал 2024 год временем испытаний, но заверил в скорой победе России

Россия испытала не мало страданий в уходящем 2024 году, но не сдалась и продолжила движение вперёд, борьба с киевским режимом будет доведена до победной финальной точки, и коллективный Запад не сможет этому помешать. Так заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время XXII съезда «Единой России».

«Уходящий год стал временем испытаний. Мы продолжаем сражаться с неонацистским киевским режимом, который коллективный Запад во главе с Соединёнными Штатами Америки накачивает деньгами и оружием. В прифронтовых регионах России от налётов и обстрелов гибнут их жители. Не прекращаются атаки на гражданские объекты и удары по нашей стране», — отметил политик.

«Победа будет за нами!» Медведев написал письмо солдатам на СВО
«Победа будет за нами!» Медведев написал письмо солдатам на СВО

Ранее президент РФ Владимир Путин во время выступления на съезде «Единой России» в Национальном центре России сообщил, что в стране активно растёт государственная экономика, несмотря на беспрецедентные санкции и давление правящих элит отдельных стран. Также глава государства заверил, что все стоящие перед Россией задачи будут выполнены.

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Татьяна Миссуми
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