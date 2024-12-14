Медведев назвал 2024 год временем испытаний, но заверил в скорой победе России
Россия испытала не мало страданий в уходящем 2024 году, но не сдалась и продолжила движение вперёд, борьба с киевским режимом будет доведена до победной финальной точки, и коллективный Запад не сможет этому помешать. Так заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время XXII съезда «Единой России».
«Уходящий год стал временем испытаний. Мы продолжаем сражаться с неонацистским киевским режимом, который коллективный Запад во главе с Соединёнными Штатами Америки накачивает деньгами и оружием. В прифронтовых регионах России от налётов и обстрелов гибнут их жители. Не прекращаются атаки на гражданские объекты и удары по нашей стране», — отметил политик.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время выступления на съезде «Единой России» в Национальном центре России сообщил, что в стране активно растёт государственная экономика, несмотря на беспрецедентные санкции и давление правящих элит отдельных стран. Также глава государства заверил, что все стоящие перед Россией задачи будут выполнены.
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