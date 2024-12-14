Россия испытала не мало страданий в уходящем 2024 году, но не сдалась и продолжила движение вперёд, борьба с киевским режимом будет доведена до победной финальной точки, и коллективный Запад не сможет этому помешать. Так заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время XXII съезда «Единой России».