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14 декабря, 14:30

«Победа будет за нами!» Медведев написал письмо солдатам на СВО

Медведев написал письмо бойцам 433-го мотострелкового полка 2-й Армии ВС РФ

Дмитрий Медведев пишет письмо бойцам СВО. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально

Дмитрий Медведев пишет письмо бойцам СВО. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обратился с тёплыми словами к военнослужащим 433 мотострелкового полка 2-й Армии ВС РФ. Он собственноручно написал бойцам письмо и поблагодарил за героическую службу во время съезда партии.

Дмитрий Медведев пишет письмо бойцам СВО. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

Дмитрий Медведев пишет письмо бойцам СВО. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

«Военнослужащим 433 мотострелкового полка 2-й Армии. Спасибо за службу! Буду ходатайствовать о присвоении вашему полку почётного наименования «Гвардейский». Победа будет за нами!» говорится в тексте.

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Также сообщалось, что участникам и ветеранам СВО торжественно вручили партбилеты «Единой России» во время XXII съезда партии в Москве. Зал встретил выходящих на сцену Героев России стоя и бурными аплодисментами.

Татьяна Миссуми
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