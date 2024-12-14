«Победа будет за нами!» Медведев написал письмо солдатам на СВО
Медведев написал письмо бойцам 433-го мотострелкового полка 2-й Армии ВС РФ
Дмитрий Медведев пишет письмо бойцам СВО. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально
Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обратился с тёплыми словами к военнослужащим 433 мотострелкового полка 2-й Армии ВС РФ. Он собственноручно написал бойцам письмо и поблагодарил за героическую службу во время съезда партии.
Дмитрий Медведев пишет письмо бойцам СВО. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально
«Военнослужащим 433 мотострелкового полка 2-й Армии. Спасибо за службу! Буду ходатайствовать о присвоении вашему полку почётного наименования «Гвардейский». Победа будет за нами!» — говорится в тексте.
Также сообщалось, что участникам и ветеранам СВО торжественно вручили партбилеты «Единой России» во время XXII съезда партии в Москве. Зал встретил выходящих на сцену Героев России стоя и бурными аплодисментами.