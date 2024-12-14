Участникам и ветеранам СВО вручили партбилеты на съезде «Единой России» под овации зала

Партбилеты «Единой России» торжественно вручили во время XXII съезда партии ветеранам и участникам спецоперации. Зал встретил выходящих на сцену Героев России аплодисментами. Кадры церемонии опубликованы в телеграм-канале единороссов.

Партбилеты «Единой России» вручили ветеранам и участникам СВО. Видео © Telegram / Единая Россия. Официально

В частности, партбилет получил доброволец, начальник группы 1 роты 1 батальона бригады (беспилотной авиации ГРОМ «Каскад») Александр Мещанинов, ранее награждённый медалями «За отвагу» и «За храбрость» II степени. Также членами партии стали трижды кавалер ордена Мужества, служивший завкомандира спецназначения, Кирилл Лосунчиков и Герой России Роман Кулаков, имеющий медали Суворова и «За отвагу».

Кроме того, партбилеты вручили сенатору Республики Алтай, Герою России Амыру Аргамакову, награждённому двумя орденами Мужества; Герою России Владимиру Сайбелю и участнику СВО, активисту ВДМОД «Волонтёрская рота боевого братства» Владиславу Петрикову, удостоенному медали «За храбрость» I степени.