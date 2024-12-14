Путин поручил «Единой России» расширить проект «Время Героев»
Президент РФ Владимир Путин дал поручение партии «Единая Россия» помочь расширить программу для участников спецоперации «Время Героев», в частности запустить региональные варианты проекта. Об этом глава государства сказал во время своего выступления на съезде единороссов.
«Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект «Время героев»: запустить аналогичные программы в регионах – так, как это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской области и в ХМАО. Прошу партию активно включиться в эту работу», — отметил президент.
По словам главы государства, десятки тысяч ветеранов спецоперации изъявили желание участвовать в программе «Время героев», в настоящий момент формируется второй поток обучающихся. Путин заметил, что обучение первого продолжается, но его участникам уже доверяют высокие посты и большие задачи на гражданке.
Напомним, дополнительный набор для участия в президентской программе «Время героев» пройдёт с 15 ноября 2024 года по 15 января 2025 года. Проект помогает участникам спецоперации продвинуться по карьерной лестнице и занять высокие государственные посты. Так, полномочным представителем президента в УрФО стал Артём Жога, главой Тамбовской области назначен Евгений Первышов, руководителем Движения Первых — Артур Орлов.
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