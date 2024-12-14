Путин поручил «Единой России» расширить проект «Время Героев»

Президент РФ Владимир Путин дал поручение партии «Единая Россия» помочь расширить программу для участников спецоперации «Время Героев», в частности запустить региональные варианты проекта. Об этом глава государства сказал во время своего выступления на съезде единороссов.

«Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект «Время героев»: запустить аналогичные программы в регионах – так, как это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской области и в ХМАО. Прошу партию активно включиться в эту работу», — отметил президент.