Ещё один участник программы «Время героев» занял высокий пост
Лосунчуков из программы «Время героев» занял пост замминистра Московской области
Участник программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков занял пост заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В мае этого года он стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления. Стажировку после первого модуля он проходил в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Лосунчуков отметил, что этот опыт оказал значительное влияние на его жизнь.
«Уже более полугода я являюсь участником программы «Время героев». За это время моя жизнь кардинально изменилась. Я столкнулся с новыми задачами и возможностями, увидел, какие компетенции востребованы, а также изучил на реальных примерах, как строится система управления в регионе, поселке и на отдельных предприятиях. Я очень ценю, что мы в рамках курса стали единой командой единомышленников и учимся у опытных наставников», – поделился он своими впечатлениями от обучения.
Лосунчуков видит своей главной задачей развитие социально-экономической сферы.
Его назначение стало 15-м среди участников первого потока программы. Ранее состоялось 14 назначений, среди которых полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые должности. Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области.
Напомним, дополнительный набор для участия в президентской программе «Время героев» пройдёт с 15 ноября 2024 года по 15 января 2025 года. В новый поток смогут попасть те, кто продемонстрировал высокие результаты в первой волне набора весной этого года, но не вошёл в число 83 участников. Порядок отбора можно узнать на сайте времягероев.рф.
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