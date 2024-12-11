Ещё один участник программы «Время героев» занял высокий пост

Участник программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков занял пост заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В мае этого года он стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления. Стажировку после первого модуля он проходил в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Лосунчуков отметил, что этот опыт оказал значительное влияние на его жизнь.

«Уже более полугода я являюсь участником программы «Время героев». За это время моя жизнь кардинально изменилась. Я столкнулся с новыми задачами и возможностями, увидел, какие компетенции востребованы, а также изучил на реальных примерах, как строится система управления в регионе, поселке и на отдельных предприятиях. Я очень ценю, что мы в рамках курса стали единой командой единомышленников и учимся у опытных наставников», – поделился он своими впечатлениями от обучения.

Лосунчуков видит своей главной задачей развитие социально-экономической сферы.

Его назначение стало 15-м среди участников первого потока программы. Ранее состоялось 14 назначений, среди которых полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые должности. Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области.