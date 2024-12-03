Путин рассказал о первых 83 участниках программы «Время героев»

При посещении площадки Центра инновационных технологий в ортопедии президент РФ Владимир Путин лично пообщался с первыми участниками образовательной программы «Время героев» и узнал, что у них всё складывается хорошо. Участниками стали 83 человека — лауреаты Героя России, награждённые орденами мужества.

«В первом потоке из 83 человек — ребята достойные, лауреаты Героя России, награждены орденами мужества... У них всё складывается очень хорошо, программа продолжается», — поделился глава государства.

Путин также отметил максимально простые условия для участия в конкурсе. Президент РФ сообщил, что лично просил максимально упростить процесс подачи документов, чтобы действующие военнослужащие без проблем могли отправить заявку.

Ранее Путин пообщался с проходящими реабилитацию бойцами СВО в центре ортопедии. Один из военных отметил, что уже может ходить уверенно, а по словам медика, на таком, облегчённом протезе, можно даже бегать. Также многие после протезирования занимаются скалолазанием, играют в теннис, плавают, ездят на велосипедах.