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3 декабря, 14:17

Путин рассказал о первых 83 участниках программы «Время героев»

Президент РФ Путин: У первых участников программы «Время героев» всё хорошо

При посещении площадки Центра инновационных технологий в ортопедии президент РФ Владимир Путин лично пообщался с первыми участниками образовательной программы «Время героев» и узнал, что у них всё складывается хорошо. Участниками стали 83 человека — лауреаты Героя России, награждённые орденами мужества.

«В первом потоке из 83 человек — ребята достойные, лауреаты Героя России, награждены орденами мужества... У них всё складывается очень хорошо, программа продолжается», — поделился глава государства.

Путин также отметил максимально простые условия для участия в конкурсе. Президент РФ сообщил, что лично просил максимально упростить процесс подачи документов, чтобы действующие военнослужащие без проблем могли отправить заявку.

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Ранее Путин пообщался с проходящими реабилитацию бойцами СВО в центре ортопедии. Один из военных отметил, что уже может ходить уверенно, а по словам медика, на таком, облегчённом протезе, можно даже бегать. Также многие после протезирования занимаются скалолазанием, играют в теннис, плавают, ездят на велосипедах.

Напомним, в феврале Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, объявил о запуске новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием «Время героев». Глава государства подчеркнул, что участниками программы должны стать люди, проявившие свои лучшие качества. Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для работы в государственных и муниципальных органах, а также в крупных компаниях. В частности, временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области стал участник программы Евгений Первышов.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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