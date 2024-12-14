Путин приказал уделять повышенное внимание ветеранам СВО с тяжёлыми ранениями

Президент РФ Владимир Путин заявил, что следует оказывать особое внимание и поддержку участникам спецоперации, которые вернулись домой после получения тяжёлых боевых ранений. С таким призывом глава государства обратился к чиновникам на XXII съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия».

«Повышенное внимание необходимо уделять тем, кто вернулся домой после тяжёлых ранений. Твёрдость, мужество, управленческий талант, проверенные и закалённые в труднейших условиях лидерские качества наших военнослужащих-фронтовиков, их искренняя преданность Родине и народу должны быть в полной мере востребованы в решении государственных задач», — отметил Путин.