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Регион
14 декабря, 12:28

Путин приказал уделять повышенное внимание ветеранам СВО с тяжёлыми ранениями

Президент РФ Владимир Путин заявил, что следует оказывать особое внимание и поддержку участникам спецоперации, которые вернулись домой после получения тяжёлых боевых ранений. С таким призывом глава государства обратился к чиновникам на XXII съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия».

«Повышенное внимание необходимо уделять тем, кто вернулся домой после тяжёлых ранений. Твёрдость, мужество, управленческий талант, проверенные и закалённые в труднейших условиях лидерские качества наших военнослужащих-фронтовиков, их искренняя преданность Родине и народу должны быть в полной мере востребованы в решении государственных задач», — отметил Путин.

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Бойцов СВО Херсонской и Запорожской областей приравняли к ветеранам

Также на съезде Путин дал поручение партии «Единой России» помочь расширить программу для участников спецоперации «Время Героев», в частности запустить региональные варианты проекта. Президент напомнил, что подобные пилотные программы уже есть в ряде регионов.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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