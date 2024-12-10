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Регион
10 декабря, 13:13

Бойцов СВО Херсонской и Запорожской областей приравняли к ветеранам

В Госдуме приняли законопроект, который приравнивает бойцов СВО в Херсонской и Запорожской областях к ветеранам боевых действий. Также к этой категории отнесли военнослужащих МЧС России, принимавших участие в проведении работ по поиску, обезвреживанию или уничтожению взрывоопасных предметов в зоне СВО.

Вместе с этим ветеранами боевых действий будут признаваться сотрудники, которые работали в военно-гражданской администрации Запорожской и Херсонской областей и принимали участие в выполнении задач в рамках СВО на Украине и в упомянутых регионах.

Этим лицам будут предоставлены меры социальной поддержки: при наличии медицинских показаний — преимущественное обеспечение путевками в санаторно-курортные учреждения, первоочередное право на приобретение дачных участков и возможность использования ежегодного отпуска в удобное для них время.

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Shutterstock / FOTODOM / PavelNecas

Полина Никифорова
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