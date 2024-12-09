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Регион
9 декабря, 16:53

Путин распространил на сотрудников ФСБ выплаты до 4 млн рублей за ранения на СВО

Президент России Владимир Путин распространил решение о повышении до четырёх миллионов рублей выплат участникам СВО, получившим инвалидность из-за ранения, на сотрудников Росгвардии, ФСБ, СК и других ведомств. Соответствующий указ размещён на портале опубликования правовых актов.

Нововведение коснётся военнослужащих, имеющих специальное звание полиции, а также тех, кто был направлен в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области. Кроме. того, решение распространяется на командированных в новые регионы, замещающих государственные и муниципальные должности, бойцов спасательных воинских формирований, сотрудников Федеральной противопожарной службы, органов принудительного наказания, работников государственных предприятий.

Напомним, в середине ноября Путин увеличил выплату участникам СВО, получившим инвалидность, до четырёх миллионов рублей. До этого все раненые военнослужащие получали выплату в три миллиона рублей.

Минобороны РФ уточнило порядок выплат за ранения участникам СВО
Минобороны РФ уточнило порядок выплат за ранения участникам СВО
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Life.ru

Полина Никифорова
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