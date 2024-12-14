Медведев: На народную программу «Единой России» выделят почти 15 трлн рублей

Около 15 триллионов рублей будут выделены для финансирования основных аспектов народной программы «Единой России». С таким заявлением выступил председатель партии и заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на XXII партийном съезде.

«Мы смогли обеспечить финансирование всех ключевых положений главного партийного документа — народной программы, сформированной в соответствии с нуждами и запросами граждан», — сообщил политик.

Ранее Life.ru сообщал, что 14 декабря Владимир Путин посетил Национальный центр «Россия», где проходит XXII съезд партии «Единая Россия». В своей приветственной речи он отметил, что название объединения отражает основную суть политического курса страны. По словам президента, сейчас создается образ государства, который необходимо сохранить и передать следующим поколениям.