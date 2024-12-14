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Регион
14 декабря, 12:47

Путин: В самом названии партии «Единая Россия» отражена суть нашего курса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в названии «Единой России» отражена суть политического курса страны. Об этом глава государства заявил на XXII съезде партии. По словам лидера РФ, сейчас формируется образ страны, которую будет важно сохранить и передать будущим поколениям.

«Осознание того, что мы уникальная самобытная цивилизация, многонациональный и многоконфессиональный народ, который при всём своём внутреннем многообразии был и будет единым», — отметил российский лидер.

Путин поручил «Единой России» расширить проект «Время Героев»
Путин поручил «Единой России» расширить проект «Время Героев»

Как сообщал Life.ru, сегодня 14 декабря Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит XXII съезд партии «Единая Россия». В рамках приветственной речи президент поблагодарил единороссов за вклад в обеспечение безопасности и суверенитета РФ, а также отметил, что партия с первого дня СВО помогает бойцам.

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Life.ru

Александра Мышляева
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