Путин: В самом названии партии «Единая Россия» отражена суть нашего курса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в названии «Единой России» отражена суть политического курса страны. Об этом глава государства заявил на XXII съезде партии. По словам лидера РФ, сейчас формируется образ страны, которую будет важно сохранить и передать будущим поколениям.
«Осознание того, что мы уникальная самобытная цивилизация, многонациональный и многоконфессиональный народ, который при всём своём внутреннем многообразии был и будет единым», — отметил российский лидер.
Как сообщал Life.ru, сегодня 14 декабря Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит XXII съезд партии «Единая Россия». В рамках приветственной речи президент поблагодарил единороссов за вклад в обеспечение безопасности и суверенитета РФ, а также отметил, что партия с первого дня СВО помогает бойцам.
Life.ru