Путин: В самом названии партии «Единая Россия» отражена суть нашего курса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в названии «Единой России» отражена суть политического курса страны. Об этом глава государства заявил на XXII съезде партии. По словам лидера РФ, сейчас формируется образ страны, которую будет важно сохранить и передать будущим поколениям.

«Осознание того, что мы уникальная самобытная цивилизация, многонациональный и многоконфессиональный народ, который при всём своём внутреннем многообразии был и будет единым», — отметил российский лидер.